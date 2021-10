Mann pågrepet etter brannen i boligblokk i Gävle i Sverige

NTB utenriks

Brannen brøt ut i 18-tiden fredag kveld, og først et drøyt døgn senere kunne brannvesenet melde at de hadde kontroll over flammene.

Brannen pågikk søndag fortsatt, men brannvesenet har kontroll.

Mannen som er pågrepet, er ifølge politiet i 55-årsalderen. Han bor selv i høyhuset som brant, og ble etterlyst av politiet før han ble pågrepet søndag.

Han er avhørt og skjellig mistenkt, hvilket er den lavere mistankegraden i svensk juss, for mordbrann.

Boligblokka har rundt 200 beboere fordelt på 52 leiligheter, men samtlige ble evakuert etter at brannen startet. Brannen brøt ut i en bod i 9. etasje og spredte seg til flere leiligheter.

Da flammene fortsatte å spre seg lørdag, sto deler av bygget i fare for å rase sammen. Dermed ble også en nabobygning evakuert.

Brannen i Gävle var den andre som rammet en boligblokk i Sverige på få dager. I Göteborg ble en bygård rammet av en kraftig eksplosjon og påfølgende brann. Rundt 20 personer ble skadd.

I denne saken jakter politiet fortsatt på en mann i 50-årene som mistenkes for å stå bak eksplosjonen. Han bodde selv på adressen.