Åtte omkom da småfly styrtet inn i bygning i Italia

NTB utenriks

Småflyet tok av fra Linate-flyplassen utenfor Milano, og styrtet i forstaden San Donato Milanese i utkanten av den norditalienske storbyen.

Politiet opplyser at besetningen på to og seks passasjerer omkom. Flyet var på vei til Olbia på Sardinia sør i Italia. Politimyndighetene i Milano opplyser at flyet steg som normalt, men at det plutselig dukket opp et signal på radarskjermen i tårnet som indikerte noe unormalt. Flyet mistet høyde og styrtet deretter inn i bygningen.

Det ble ikke sendt ut noe alarmsignal. Flyet var registrert i Romania.

To av de åtte er blitt identifisert, siden de hadde papirer på seg som var leselige. Alle de åtte var utenlandske statsborgere, inkludert piloten som var rumensk. Myndighetene i Romania har bekreftet at to av de omkomne, utenom piloten, er rumenske statsborgere med dobbelt statsborgerskap.

La Repubblica og andre italienske medier melder at den rumenske forretningsmannen Dan Petrescu (68), hans kone og 30 år gamle sønn skal være blant de omkomne. Petrescu var eiendomsinvestor og en av Romanias rikeste menn. Han hadde også tysk statsborgerskap.

Flere biler på en parkeringsplass i nærheten tok ifølge brannvesenet fyr, men ingen personer på bakken ble skadd.

Kontorbygningen som flyet traff, skal ha vært under renovering.

(©NTB)