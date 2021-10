Soldater frakter drivstoff til britiske bensinstasjoner

NTB utenriks

– Nesten 200 militært personell, blant dem hundre sjåfører, kurses nå og utstasjoneres fra mandag for å bidra med midlertidig støtte som ledd i regjeringens bredere plan for å minske presset mot bensinstasjoner og for å bøte på mangelen på sjåfører, står det i en pressemelding fra den britiske regjeringen.

Bensinstasjoner over hele Storbritannia har siden starten på uka vært rammet av bensinmangel. En tredel av dem har vært stengt, og bilister har stått i kø.

Etterspørselen etter drivstoff har stabilisert seg gjennom uka, og bensinstasjonene har gradvis fått fylt opp tankene sine igjen, men i noen deler av landet er det fortsatt omfattende mangel på drivstoff.

Årsaken til bensinkrisen er at det mangler rundt 100.000 lastebilsjåfører, først og fremst fordi tusener av sjåfører forlot Storbritannia på grunn av brexit, men også fordi mange når pensjonsalder og på grunn av koronapandemien.

Regjeringen har gjort helomvending etter innstramming i innvandringspolitikken som fulgte med brexit, og har begynt å tilby kortvarig visum til utenlandske sjåfører.

Nylig ble det åpnet for 5.500 tidsbegrensede tre måneders visa til sjåfører i EU-land.

Men mange sjåfører i Polen og andre land som måtte forlate Storbritannia, stiller seg tvilende til om noen vil være villig til å reise til Storbritannia for en midlertidig jobb for så å bli kastet ut til jul.

Gyldigheten til visumprogrammet ble som følge av innsigelsene lørdag forlenget fra 24. desember til februar.

For å få tak i sjåfører er det også sendt brev til tusener av tyskere som er bosatt i Storbritannia, og som har førerkort fra før 1999 som gir dem lov til å kjøre lastebiler opp til 7,5 tonn.

De blir spurt om de kunne ha lyst til å kjøre tungtransport for å bidra til å løse krisen, selv om de aldri har kjørt store trailere før.

Myndighetene planlegger også å korte ned på kravene til sertifikat for tungtransport, som normalt er en komplisert og lang prosedyre som tar mange måneder.

Det skal også utstedes 5.500 midlertidige visa til fjærfearbeidere som skal bidra til at det blir kalkun å få til jul.

Visumprogrammet til EU-borgere blir kraftig kritisert av hjemlige politikere. Labour-leder Keir Starmer sier det vil ta flere uker før det er oppe og går, og han ber statsminister Boris Johnson kalle inn til ekstramøte i Parlamentet for å sikre at butikkhyllene ikke er tomme til jul.

