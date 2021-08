Obligatorisk vaksinering for lærere, embetsmenn og helsearbeidere i Hongkong

NTB utenriks

– Hvis folk nekter å bli vaksinert av årsaker som ikke er helsemessige, tror jeg ikke at en ansvarlig regjering bør tolerere det, sa Hongkongs politiske leder Carrie Lam under kunngjøringen mandag.

I et forsøk på å øke bystatens vaksinasjonsrate har Lam innført tiltak for å gjøre vaksinering obligatorisk for fire yrkesgrupper: embetsmenn, helsearbeidere, omsorgsmedarbeidere og lærere.

Andelen vaksinerte i disse sektorene varierer fra 70 prosent blant embetsmenn til kun 47 prosent blant lærere.

De som nekter vaksinering, må testes to ganger i uken og betale kostnaden ut av egen lomme, med mindre de har en gyldig medisinsk grunn for å slippe å ta vaksinen.

Rikelig med vaksiner

Hongkong er et av få steder i verden som har sikret seg rikelig av forsyninger av koronavaksinen, men så langt har det offentlige opptaket vært mangelfullt.

Etter seks måneder har kun 36 prosent av byens 7,5 millioner innbyggere fullvaksinert seg, mens 48 prosent har fått kun en vaksinedose.

Smittetallet i bystaten har holdt seg lavt ettersom Hongkong har vært stengt for ikke-bosatte i nærmere 18 måneder, og alle ankomster må gjennom lang hotellkarantene.

Så langt har det blitt registrert rundt 12.000 smittetilfeller i Hongkong, og 200 koronarelaterte dødsfall, langt færre en i mange andre land. Og de siste 50 dagene er det ikke registrert noen nye smittetilfeller.

Dårlig økonomi og mistillit

Men myndighetenes strenge korona strategi har først til tøffe økonomiske tap for bystaten, som lenge har vært en knutepunkt for transport i Asia.

Situasjonen har ført til økt mistillit til myndighetene, som har slått hardt ned på motstandere av regjeringen, noe som har forverret situasjonen.

Tiltaket kommer kun to dager etter at myndighetene brøt alt samarbeid med undervisningsforbundet i Hongkong på bakgrunn av organisasjonens støtte til demokratibevegelsen i bystaten. Helsearbeidere spilte også en viktig rolle under protestene, som begynte i 2019.

Offentlige samlinger og demonstrasjoner har vært forbudt i Hongkong siden starten av pandemien.

