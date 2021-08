Gledestårer i England etter nye innreiseregler

NTB utenriks

Følelsesladde scener med tårer, glede og lettelse utspilte seg mandag på London Heathrow lufthavn da familier som har vært separert i store deler av pandemien endelig kunne omfavne hverandre igjen.

– Vi føler oss veldig spente, sier 71 år gamle Michael Blake til nyhetsbyrået AFP på Heathrow.

Sammen med kona Sue venter han på å endelig få møte sønnen Eliot og det åtte år gamle barnebarnet sitt, som de ikke har sett på halvannet år.

Unngår karantene

Det England og Skottlands nye innreiseregler for USA, EU og en håndfull andre europeiske land, som gjør Eliots reise til Storbritannia mulig.

For første gang på flere måneder kan han reise på besøk til foreldrene uten å sitte i karantene, da Storbritannias nye reiseråd om at fullvaksinerte slipper innreisekarantene, trådte i kraft mandag morgen.

Internasjonal cruisetrafikk for også gjenoppta reiser innom De britiske øyene, opplyser myndighetene på sine nettsider.

Reisende må fremdeles ta en test før avreise og en PCR-test senest to dager etter ankomst, men unngår den ti-dager lange karantenen som har vært gjeldende til nå.

De strenge innreisereglene gjelder fortsatt i Wales og Nord-Irland.

Kraftig økning i bookinger fra USA

Blant annet bookinger fra USA til Storbritannia har skutt i været siden endringene ble kjent torsdag.

Ifølge administrerende direktør Tim Alderslade i Airlines UK, har bookingene fra USA allerede økt med 300 prosent de siste dagene.

– Jeg tror kunngjøringen i morges er veldig velkommen, og det vil føre til en økning i bookinger, sa Alderslade til Times Radio.

Men Alderslade er skeptisk til at den britiske regjeringen nå vil innføre flere nivåer til reisesystemet, og advarer om at det vil gjøre internasjonale reiser unødig kompliserte. Han beskriver det nye oransje nivået som «et rødt flagg for reisende».

– Vi har sett en økning på 300 prosent på bookinger fra USA, men vi må prøve å gjøre flere land grønne på reisekartet, sier Alderslade.

–Vi burde absolutt ikke prøve å legge til flere nivåer i et allerede veldig komplisert internasjonalt reisesystem.

Lettelsene feires likevel av reiselivsnæringen, som for første gang på 16 måneder kan forberede seg på flere utenlandske ferieturister.

Frankrike forlatt i kulden

Men festen er ikke for alle, for Frankrike, som deler både hav og mye annet med Storbritannia, har blitt utelatt fra de nye reiserådene til tross for å være britenes nærmeste nabo.

Unntaket skyldes, ifølge britiske myndigheter, spredningen av den sørafrikanske betavarianten, som i likhet med deltavarianten, antas å være mer motstandsdyktig mot vaksiner.

Frankrike på sin side har refset Storbritannias innreiseregler.

– Det er diskriminerende, sa Frankrikes europaminister Celement Beaune til TV-kanalen LCI torsdag, som påstår at de fleste franske virusvariantene har blitt registrert i oversjøiske territorium.

Derfor må briter med familie i Frankrike belage seg på enda lenger ventetid før de kan klemme sine kjære igjen.

(©NTB)