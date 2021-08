Dansk Folkepartis nestleder i retten

NTB utenriks

Ifølge tiltalen mottok Messerschmidt i 2014 og 2015 urettmessig rundt 100.000 kroner fra EU, angivelig som dekning av utgifter til EU-konferanser.

Påtalemyndigheten mener å kunne føre bevis for at det ikke var snakk om EU-konferanser og at pengene derimot gikk til å dekke utgifter i forbindelse med et gruppemøter i Dansk Folkeparti.

Dansk Folkepartis tidligere administrasjonssjef Jeanie Nørhave utga seg ifølge tiltalen for å være direktør ved Color Hotel Skagen og undertegnet en av regningene som ble sendt til Brussel.

I retten mandag beklaget Messerschmidt at det ble gjort feil da Nørhave undertegnet som hotelldirektør, men han nektet for anklagen om svindel med EU-midler.

(©NTB)