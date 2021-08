Raketter har truffet flyplassen i Kandahar

NTB utenriks

– I går kveld ble tre raketter skutt mot flyplassen, og to av dem traff rullebanen. Derfor er all flytrafikk ved flyplassen kansellert, sier flyplassjef Massoud Pashtun til nyhetsbyrået. AFP.

Pashtun sier arbeidet med reparere rullebanen har startet og at den trolig kan tas i bruk igjen senere søndag. En tjenestemann hos Afghanistans sivile luftfartsmyndigheter bekrefter angrepet.

Kampene raser mellom Taliban og afghanske regjeringsstyrker, og Taliban har i flere uker angrepet utkanten av Kandahar. Det har skapt frykt for at opprørerne er nær ved å ta kontroll over provinshovedstaden.

Flyplassen i Kandahar er viktig for forsyningen og luftstøtten som trengs for å hindre at Taliban tar seg helt inn til landets nest største by.

Angrepet skjer samtidig som Taliban kjemper for å ta kontroll over to andre provinshovedsteder, Herat i vest og Lashkar Gah i sør.

Opprørerne skal ha tatt stilling på flere sider av Kandahar, og på grunn av den store sivile befolkningen vil ikke regjeringsstyrkene kunne bruke tunge våpen dersom Taliban kommer seg helt inn i byen.

Tusenvis av familier har allerede flyktet fra de siste ukers kamphandlinger i Kandahar, og det fryktes at en humanitær katastrofe er i emning.

