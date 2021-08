Pfizer og Moderna skrur opp vaksineprisene

NTB utenriks

Pfizer har økt prisen med over 25 prosent, mens Moderna har skrudd opp prisen med en tidel i de siste leveringskontraktene med EU, melder avisa søndag.

Prisøkningen skjer mens Europa sliter med forstyrrelser i leveransene, samtidig som bekymringene for bivirkninger fra andre koronavaksiner, vedvarer.

Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström, som også sikrer Norge doser gjennom EU, bekrefter at prisen er økt i de siste kontraktene.

– Kostnaden er noe høyere. Men man skal ha med seg at det er en del forbedringer og modifiseringer som inngår, sier han til Dagens Nyheter.

Beskyttelse mot virusvarianter

Årsaken til prisøkningene er blant annet at kontraktene gjelder oppdaterte vaksiner, som skal beskytte mot både nåværende og framtidige virusvarianter, påpeker han overfor avisa.

Den nye prisen for en dose Pfizer-vaksine blir på rundt 204 kroner, opp fra 162 kroner etter dagens eurokurs. Prisen for Modernas vaksine er i de nye kontraktene på 225 kroner dosen etter dagens dollarkurs, ifølge Financial Times. Det er en økning på rundt 25 kroner sammenlignet med prisen EU ifølge kilder betalte i første omgang.

Spredning av delta

Mens AstraZeneca og Johnson & Johnson fra starten av sa at de ikke akter å tjene på sine vaksiner, har Pfizer-Biontech og Moderna kommersiell prissetting. Bergström sier han ikke ser noen kobling mellom prisøkningen og selskapenes interesse av fortjeneste.

Amerikanske Moderna og Pfizer ligger an til å tjene flere hundre milliarder kroner i år idet de inngår nye vaksinekontrakter, skriver Financial Times. Flere land vil sikre seg nok vaksiner til en mulig tredje dose som følge av deltavariantens spredning.

EU inngikk i år kontrakter med de to vaksineleverandørene om til sammen opptil 2,1 milliarder doser fram til 2023.

Sammenlignbare priser

Vilkårene ble reforhandlet etter at resultatene fra tredje fase i kliniske tester viste at de to mRNA-vaksinene var mer effektive enn de billigere variantene utviklet av Oxford/AstraZeneca og Johnson & Johnson.

Pfizer-sjef Albert Bourla sier at prisene for høyinntektsland er «sammenlignbare» med det mellominntektsland må betale, som er omtrent halvparten. Lavinntektsland betaler kostpris.

Moderna har ikke svart på henvendelser om saken fra verken Financial Times eller Reuters.

Pfizer, som deler fortjenesten med sin tyske partner Biontech, satser på at årets vaksineleveranser vil gi selskapet inntekter på 33,5 milliarder dollar, omtrent 305,7 milliarder kroner.

(©NTB)