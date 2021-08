Oppblussing av koronasmitte fyller intensivavdelingene i Texas

NTB utenriks

Helsemyndighetene advarte fredag innbyggerne om at det kun var 16 sengeplasser igjen i området som består av Travis County, der Austin ligger, og ti andre fylker. Det er det laveste antall ledige intensivsengeplasser siden koronaviruset først spredte seg i delstaten.

– Vår intensivkapasitet har nådd et kritisk punkt og risikoen for hele samfunnet har økt betydelig. Det gjelder ikke bare dem som trenger behandling for koronasykdom. Dersom vi ikke klarer å gjøre noe som samfunn, setter vi livene til dem som trenger akutt helsehjelp i fare, heter det i en uttalelse fra helsemyndighetene i Austin.

Sykehusinnleggelsene i byen og resten av Travis County har steget med mer en 47 prosent den siste uken, viser gjennomsnittet for det siste sju dagene.

Samtidig har antall pasienter som er innlagt på intensivavdelingene, økt med 28 prosent, mens tallet på respiratorpasienter har økt med 38 prosent.

Vel 63 prosent av innbyggerne i området er fullvaksinert, men det er ikke nok til å beskytte resten av samfunnet.

(©NTB)