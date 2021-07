Deltavarianten får amerikanske skeptikere til å vaksinere seg

NTB utenriks

Den langt mer smittsomme deltavarianten som nå sprer seg raskt i USA, har overbevist mange skeptiske amerikanere om at de må ta vaksinen for å beskytte seg mot covid-19.

Det viser utviklingen nylig i noen av de hardest rammede delstatene som Arkansas, Kansas og Missouri, der vaksineskeptikere i økende grad bretter opp ermene for å få vaksinen, ifølge Washington Post.

President Biden og USAs leger har lenge tryglet folk om å ta vaksinen, men det var først da deltavarianten begynte å spre seg, at folk fikk opp øynene.

18-åringer i respirator

– En venn av meg jobber på sykehus, og hun har fortalt meg at det er 18-åringer som ligger i respirator. Det skremte meg, sier Tyler Sprenkle, som nylig gjorde ferdig videregående i Missouri og fikk sitt første stikk.

25 år gamle Chelsah Skaggs fra Arkansas sier at hun har unngått vaksinen på grunn av falske rykter om at vaksinen kunne forårsake infertilitet.

Men da deltavarianten begynte å spre seg i nabolaget hennes, kom hun på andre tanker og begynte å lese seg opp. Det overbeviste henne om at hun måtte ta vaksinen.

– Skepsis er en god ting, men å være ignorant er noe helt annet. Det eneste jeg angrer nå, er at jeg ikke har tatt vaksinen før, sier hun.

Vaksinering øker

Over 4,7 millioner amerikanere har de siste to ukene tatt den samme beslutningen. Fredag ble det satt 856.000 doser, som er det høyeste tallet siden 3. juli, ifølge Washington Post.

Ifølge de siste tallene til Our World in Data er 49 prosent av amerikanerne nå fullvaksinert, og myndighetene har iverksatt flere tiltak for å få vaksinetallene opp.

Tidligere denne uka ga president Biden ordre om at alle statsansatte som ikke er vaksinert mot korona, må bruke munnbind på jobben og teste seg ukentlig.

I New York, California, Colorado og New Orleans har alle offentlig ansatte fått beskjed om å vaksinere seg eller gjennomgå et strengt testregime.

Fortsatt omstridt

Men mange steder er det fortsatt strid om koronatiltakene. I Dallas ga en dommer beskjed om at alle som vil inn i tinghuset, må bære munnbind, selv om guvernør Greg Abbott har nedlagt forbud mot påbud om munnbind i alle offentlige bygninger i Texas.

Og i Florida la guvernør Ron DeSantis ned forbud mot at delstatens skoledistrikter pålegger elevene å bruke munnbind når skoleåret starter opp i neste måned.

DeSantis, som satser på å bli Republikanernes presidentkandidat om Donald Trump ikke stiller, utstedte sin ordre etter at skolestyret i fylket Broward besluttet å påby munnbind.

Til værs i Florida og Texas

Republikanskstyrte Florida og Texas er for tiden blant statene der koronasmitten øker mest i USA. Per capita er bare Louisiana verre stilt enn Florida.

Florida står for 20 prosent av alle nye smittetilfeller i USA de siste tre ukene, enda staten bare har 6 prosent av landets befolkning. Ingen andre stater har flere innlagt på sykehus med covid-19 enn Florida, og nå øker dødstallet også.

En av statens største sykehusbedrifter, AdventHealth i Orlando, utsetter nå all ikke-nødvendig kirurgi fordi sengene fylles av covid-pasienter. Doktor Neil Finkler sier det er påfallende at 90 prosent av covid-pasientene deres ikke er vaksinert.

Og i Texas ble det meldt om 15.893 nye smittede fredag, det høyeste tallet siden februar. I de siste to ukene har gjennomsnittlig dagssmitte økt med 183 prosent til 5.100 tilfeller.

Smitten øker over hele USA i en fjerde smittebølge, men aller mest i republikanskstyrte delstater der vaksinetallet er lavere enn andre stater.

(©NTB)