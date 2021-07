FN: Den humanitære situasjonen i Tigray forverres

NTB utenriks

Kolonner har problemer med å få kjørt inn svært tiltrengt mat og hjelp til 5,2 millioner mennesker, melder FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA).

Den siste kolonnen på 50 lastebiler kom fram til byen Mekelle 12. juli.

– Det trengs mellom 500 og 600 lastebiler med bistand av ulike slag hver uke for å møte behovet, sier OCHA.

Alle større veier fra Amhara-regionen er stengt, og ingen bruer er mulig å passere. Også i flyktningleirene med eritreere i Tigray er matforsyningene sjeldne.

Hjelpearbeidere i Tigray og andre deler av Etiopia snakker om katastrofelignende tilstander og føler at de kan bli utsatt for angrep. De blir ofte beskyldt for å holde med den ene eller andre siden i konflikten.

– Vi opplever økende utfordringer for våre humanitære operasjoner, og det hindrer vår mulighet til å redde liv og gi hjelp, advarer OCHA.

I november innledet den etiopiske regjeringen i Addis Abeba en militær offensiv mot Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF), som hadde makten i Tigray-provinsen. Etter flere års spenning mellom sentralregjeringen og TPLF utviklet kampene seg til en komplisert konflikt, der også nabolandet Eritrea er innblandet.

Konflikten har sendt flere hundre tusen mennesker på flukt og ført til store materielle ødeleggelser.

(©NTB)