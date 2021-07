Demonstrant dømt til ni års fengsel i Hongkong

NTB utenriks

Aktivisten ble tidligere denne uka funnet skyldig på to punkter av de tre dommerne i den øverste domstolen i Hongkong. Fredag kom straffeutmålingen, som altså ble på ni års fengsel.

Tong har sittet i varetekt i året som har gått etter pågripelsen.

24-åringen ble tiltalt for å ha oppildnet til løsrivelse og terrorisme da han i juli fjor kjørte en motorsykkel inn i en gruppe politibetjenter mens han bar et flagg der det sto «Frigjør Hongkong, vår tids revolusjon».

Tong har nektet straffskyld, og forsvarerne hans mener det er umulig å bevise at Tong oppfordret til løsrivelse kun ved å ha brukt slagordet.

– Hongkongkomiteen observerer med forferdelse at ytringsfriheten i Hongkong med denne dommen nådeløst er overkjørt, skriver Hongkongkomiteen i Norge i en uttalelse til NTB.

Den kontroversielle sikkerhetsloven for Hongkong ble innført i fjor sommer. Kina har insistert på at det var behov for å gjenopprette stabilitet etter de enorme demonstrasjonene i 2019, men fastslo at loven bare ville rette seg mot et mindretall med ekstremister.

Over 100 personer er blitt arrestert under den nye sikkerhetsloven. Mange har fulgt nøye med på saken mot Tong, ettersom det vil gi en indikator på hvordan lignende saker vil bli håndtert i framtiden.

