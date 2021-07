USA med økonomisk vekst på 6,5 prosent i andre kvartal

NTB utenriks

Tall fra handelsdepartementet viser at USAs bruttonasjonalprodukt vokste med 6,5 prosent. Snittprognosen blant analytikere var 8,5 prosent, melder Reuters. Veksten betyr at økonomien er 6,5 prosent større enn ved utgangen av andre kvartal i fjor.

Antallet personer som søker ledighetstrygd, falt med 24.000 til 400.000 – et klart tegn på at økonomien og arbeidsmarkedet tar seg opp.

Analytikere mener at de gode tallene er godt hjulpet av Biden-administrasjonens store hjelpepakke og en viss økning i vaksinasjoner.

Veksten i BNP på 6,5 prosent er opp fra 6,3 prosent i forrige kvartal. Veksten på årsbasis er ventet å bli 7 prosent, den sterkeste årsveksten siden 1984. I fjor krympet økonomien med 3,5 prosent.

Veksten i andre kvartal var noe lavere enn det analytikerne hadde spådd, men det kan skyldes mangel på varer, komponenter og arbeidskraft.

Selv om tallene for økonomisk vekst er positive, ligger det en uro i bakgrunnen for at deltavarianten skal slå den andre veien. USA påviser i gjennomsnitt 60.000 nye smittetilfeller daglig, opp fra 12.000 for en måned siden.

