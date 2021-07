Biden påbyr munnbind for uvaksinerte ansatte

NTB utenriks

De nye kravene gjelder for 4 millioner ansatte og innleide arbeidere i føderal sektor i USA.

Alle vil bli bedt om å oppgi vaksinasjonsstatus. De som ikke er fullvaksinert, må bruke munnbind på jobb, holde fysisk avstand fra kolleger og la seg teste en eller to ganger i uka.

President Joe Biden vil dessuten be Pentagon vurdere å føre koronavaksiner opp på lista over påbudte vaksiner for medlemmer av det amerikanske forsvaret. Han vil også be lokale myndigheter om å lokke skeptikere med en utbetaling på 100 dollar dersom de lar seg vaksinere.

