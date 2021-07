AstraZeneca med over tredoblet inntekt fra vaksinesalg

NTB utenriks

I perioden april til juni solgte AstraZeneca koronavaksiner for drøyt 7,8 milliarder kroner. Det er over tre ganger så mye som fra forrige kvartal, hvor selskapet solgte vaksiner for 2,3 milliarder kroner.

Økningen førte til et overskudd på 6,7 milliarder kroner i andre kvartal, hvor selskapet distribuerte over 319 millioner vaksinedoser rundt om i verden. Spesielt i Storbritannia har vaksinen vært sentral i vaksineprogrammet.

Selskapets samlede inntekter økte i andre kvartal med 31 prosent til rundt 71 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

