Etter et to dager langt møte fastslo banken onsdag at det er tegn til bedring i USAs økonomi.

Men tendensen er ikke sterk nok til at krisetiltakene kan oppheves. Bransjene som ble hardest rammet av pandemien, trenger fortsatt tid til å komme seg.

Styringsrenta blir dermed som ventet liggende rundt 0 prosent. Støttekjøpene av obligasjoner til en verdi av 120 milliarder dollar i måneden blir også videreført.

