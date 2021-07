Synkende smittetrend i Storbritannia overrasker forskerne

NTB utenriks

Da den britiske regjeringen lettet på alle smittevernrestriksjonene i England 19. juli, var det ventet at smittetallene skulle gå rett i været.

En rekke forskere, blant dem epidemiologen Neil Ferguson fra Imperial College London, sa at det etter gjenåpningen nesten helt sikkert ville bli registrert 100.000 nye smittetilfeller daglig, og muligens enda flere.

En uke etter gjenåpningen har imidlertid smittetallene gått nedover. På mandag hadde smittetallene i løpet av uken i forveien sunket med 21,5 prosent. 17. juli ble det registrert 54.674 nye smittetilfeller, mens tallet 26. juli var på 24.950.

Onsdag ble det registrert 23.511 nye smittetilfeller, men det ble samtidig registrert 131 nye dødsfall. Det er det høyeste dødstallet i Storbritannia siden midten av mars, ifølge The Guardian.

Forundrede forskere

Utover at diskoteker og nattklubber kunne åpne dørene igjen forrige uke, betydde også den engelske gjenåpningen farvel til krav om munnbind, avstand og hjemmekontor.

Forskere er forundret over smitteutviklingen, skriver The New York Times. Få av dem avisen har snakket med, er villig til å spekulere så tidlig etter at gjenåpningen har funnet sted.

Selv om 70 prosent av voksne briter er fullvaksinerte og millioner har vært smittet av viruset, er fremdeles millioner av yngre briter uvaksinerte. Ifølge det britiske statistikkbyrået har 92 prosent av briter antistoffer som følge av enten vaksinering eller tidligere smitte.

Antall sykehusinnleggelser og dødsfall er fortsatt på vei oppover, med en økning på henholdsvis 27 og 50 prosent.

Hvis antall smittetilfeller forblir synkende, er det antatt at kurven etter hvert vil snu for innleggelser og dødsfall også. Innleggelser og dødsfall henger ofte noe etter registrerte smittetall.

Flere mulige årsaker

The Guardian skriver at den fallende smittekurven kan antyde at det ikke dreier seg om stigende immunitet. Da ville man sett en nedgang som pågår over flere uker, ikke dager.

– Det kan skje, selvfølgelig, hvis vi ser en kortsiktig nedgang, etterfulgt av en ny oppgang og så et fall igjen, sier epidemiologen Rowland Kao ved Edinburgh-universitetet til avisen om en ny oppsving.

Avisen trekker fram at smittestigning under fotball-EM, som blant annet ble avholdt i England, kan ha gjort at tallene synker etter mesterskapet. I tillegg spekuleres det i om mindre testing og stengte skoler kan ha spilt inn.

Ber om forsiktighet

Statsminister Boris Johnson sa tirsdag at det er veldig viktig at briter fortsetter å være forsiktige og ikke drar forhastede konklusjoner.

– Folk må være veldig forsiktig, det er fortsatt regjeringens holdning, sa han.

Det er registrert mer enn 129.000 dødsfall og 5,7 millioner smittede tilknyttet pandemien i Storbritannia.

