Smitten rekordhøy i Tokyo: – Det er en mørk skygge over dette OL

Taxisjåfør Anri Suetsugu fra Tokyo var ti år da Tokyo sist var arrangør for sommerlekene i 1964.

NTB møter ham utenfor OL-landsbyen hvor de aller fleste utøverne bor. 67-åringen ser store kontraster mellom årets arrangement og de første lekene i hovedstaden.

– Da sang vi OL-sangen og hadde en felles glede. Økonomien var i vekst. Lyntogene (Shinkansen), motorveier og teknologi ble til på grunn av OL den gang. Nå synger vi ingen sanger. Det er en mørk skygge over dette OL. Dårlig økonomisk vekst og mye koronasmitte gjør dobbel skade, sier taxisjåføren til NTB.

Onsdag noterte den japanske hovedstaden en ny dyster rekord: 3177 positive smittetilfeller.

Tirsdagens tall var 2848, også det rekord. Mandag var tallet 1429. 16 av onsdagens tilfeller rapporteres å ha en direkte kobling til OL. Totalt er 169 positive koronatester linket til lekene.

– Jeg mener vi burde avlyse OL i dag. Jeg er vaksinert med to doser og føler meg trygg, men det er en skummel utvikling i Tokyo, spesielt for alle de unge og de overfylte sykehusene, sier Suetsugu.

Ikke OL-feber

Han er én av cirka 14 millioner mennesker som bor sentralt i Tokyo. Hovedstaden huser over 35 millioner om man tar med forsteder. Smittetrykket er dermed ikke skremmende høyt, men myndighetene tar situasjonen på alvor og innførte allerede i midten av juli strenge begrensninger fram til 22. august.

Det er fjerde gang japanske myndigheter innfører unntakstilstand i Tokyo siden koronapandemiens start vinteren 2020.

Midt i dette foregår et OL. Verdens største idrettsarrangement med over 11.000 utøvere fra over 200 land. Samtidig, i sentrum av Tokyo, er det lite som tyder på at det kjempes om medaljer. Det merkes knapt i byen bortsett fra på arenaene når det kommer til bannere, flagg og andre OL-relaterte effekter.

Mange taxier som ble produsert for å frakte tilskuere og pressefolk rundt om i byen, er riktignok prydet med OL-ringene på siden. I befolkningen snakkes det samtidig vel så mye om smittesituasjonen.

Mye tyder på at den fjerde bølgen er på vei.

«Økningen i nye positive tilfeller har steget kontinuerlig siden juni. Dersom hastigheten på økningen stiger ytterligere, vil vi i løpet av mindre enn to uker møte en kritisk situasjon der antallet smittede langt overgår tallene fra den tredje bølgen», skriver lokale myndigheter i Tokyo.

Mindre motstand

Tirsdag ba statsminister Yoshihide Suga befolkningen innstendig om å holde seg hjemme. Han opplyste samtidig at det ikke er aktuelt å stanse OL.

Motstanden mot lekene i det japanske folket var for en tid tilbake stor, men ble mindre etter hvert som det nærmet seg at OL-ilden skulle tennes. Like før OL publiserte den japanske avisen Nikkei en meningsmåling som viste at en tredel av befolkningen ønsket at OL skulle bli avlyst eller utsatt nok en gang.

Kun to måneder tidligere viste undersøkelser at dobbelt så mange var imot.

OL-sjefen Toshiro Muto har sagt at han ikke vil utelukke at lekene blir avlyst dersom smittetallene stiger, men enn så lenge går dagene unna – relativt upåaktet for Tokyos innbyggere som allerede lever med strenge restriksjoner. Byens restauranter stenger blant annet klokken 20, og det er ikke lov å servere alkohol.

– God stemning

Noen steder i Tokyo er det likevel mulig å få med seg OL, selv om storskjermer og annet er fjernet for å unngå store folkemengder. Kaya Nakamura (22) er servitør på restauranten Gyu-tan Iroha i Shinjuku i Tokyo sentrum og er positiv til lekene.

– Jeg liker å se på OL på TV her i restauranten. Det blir alltid god stemning blant kunder og ansatte når japanerne gjør det bra. Selv om mange utlendinger bringer smitte til Japan under OL, synes jeg likevel at vi fortjener å gjennomføre et vellykket OL, sier hun til NTB.

Japan har fått en god start på lekene sportslig sett med elleve gull, fire sølv og fem bronse. Det holder til 2.-plass på medaljeoversikten bak Kina.

