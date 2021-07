Belgia starter etterforskning etter de dødelige flommene i landet

NTB utenriks

Påtalemyndighetens kontorer i byen Liege sa i en uttalelse onsdag at en dommer har blitt utpekt til å lede etterforskningen, som skal undersøke om det er grunnlag for å sikte noen for uaktsomt drap på grunn av manglende vedlikehold eller forbehold.

Etter misnøye fra tusenvis av innbyggere som ble rammet av flommene, har et belgisk politisk parti tidligere denne uken bedt om en kommisjon i parlamentet som skal undersøke katastrofen.

Også Tyskland ble hardt rammet av flommen, og til sammen omkom over 210 personer i de to landene.

(©NTB)