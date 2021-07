Melbourne letter på restriksjonene – Sydney med smitterekord

NTB utenriks

En ny koronabølge preget av deltavarianten førte til nedstenging i midten av juli. Etter nærmere to uker med ordre om å holde seg hjemme, kan millioner av innbyggere i Melbourne og delstaten Victoria legge sin femte nedstenging bak seg.

Delstatsminister Dan Andrews sier to utbrudd av deltavarianten er håndtert de siste månedene, men han understreker at pandemien langt fra er over og at det framover handler om å vaksinere flest mulig.

Skoler, restauranter og butikker kan åpne igjen, mens det fortsatt er påbudt med munnbind.

I nabodelstaten South Australia lettes det også på koronarestriksjonene, mens det i storbyen Sydney i New South Wales går mot fortsatt nedstenging etter fire uker med strenge restriksjoner.

Tirsdag ble det registrert 172 nye smittetilfeller i delstaten. Det er det høyeste daglige smittetallet siden starten av utbruddet i Sydney i begynnelsen av juni.

Kun 16 prosent av Australias befolkning er fullvaksinerte, ifølge ABC News' oversikt.

