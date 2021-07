Mann dømt til livstid i fengsel for massedrap i Atlanta

NTB utenriks

22 år gamle Robert Aaron Long erklærte seg skyldig i fire av drapene i en domstol i Canton i Georgia, der han tirsdag fikk livstidsdom. De resterende fire drapene skal behandles av en domstol i Atlanta, som også ligger i Georgia.

Long kan bli dømt til døden hvis han blir funnet skyldig også i Atlanta, der han i tillegg er tiltalt for terrorisme. Påtalemyndigheten der har uttalt at de vil prøve å få ham dømt for hatkriminalitet.

Drapene skjedde i mars da gjerningsmannen rettet skudd mot tre massasjesalonger. De fleste av de drepte var amerikanere av asiatisk opphav, noe som skapte frykt i asiatisk-amerikanske miljøer. Long skal ha forsøkt å ramme kvinner.

Det har skapt debatt at påtalemyndigheten i Canton ikke kom til at drapene var rasistisk motivert. Aktor mente i stedet at sexavhengighet lå bak ugjerningen.

