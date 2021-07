IMF: Gapet øker mellom rike og fattige lands innhenting etter pandemien

NTB utenriks

Anslaget om global økonomisk vekst er uendret fra forrige rapport, men sammensetningen er annerledes, opplyser Det internasjonale pengefondet (IMF) tirsdag.

IMF beregner at rike land har 0,5 prosentpoeng bedre potensial for økonomisk vekst i år enn ved forrige rapport, mens anslaget er justert tilsvarende i negativ retning for lav- og mellominntektsland.

Større vekst neste år

Anslagene kommer fram i IMFs rapport om utsiktene i verdensøkonomien, som er en oppdatering av hvordan de ser på utviklingen i verdensøkonomien fremover.

I 2022 anslås en global vekst på 4,9 prosent, som er en økning på 0,5 prosentpoeng fra 4,4 prosent i forrige rapport.

Igjen er det langt mer positive anslag for rike land og en tilsvarende negativ trend for fattigere land som er pådriver for endringen, ifølge IMF.

Gapet drives blant annet av forskjeller i vaksineringstempo.

Enorme summer i støttetiltak

Nesten 40 prosent av befolkningen i rike land er fullvaksinert sammenlignet med rundt 11 prosent i land i fremvoksende markeder og en andel på bare 1 prosent i lavinntektsland.

I vestlige land har vaksinetempoet vært høyere enn ventet, mens fattige land har måttet håndtere nye smittebølger og i større grad måttet kjempe for tilgang til vaksinedoser.

Økonomiske støttetiltak i rike land har også hatt en positiv effekt på økonomien sammenlignet med fattigere land uten støtteordninger.

Det er ventet at myndighetene i rike land vil bruke til sammen svimlende 4,6 trillioner dollar i støttetiltak i 2021 og videre, ifølge IMF. Det tilsvarer 46.000 milliarder norske kroner eller mer enn tre norske oljefond.

Mange mellom- og lavinntektsland lettet derimot på tiltak allerede i 2020 og har til en viss grad hatt nytte av høyere eksportpriser som trekker i positiv retning.

(©NTB)