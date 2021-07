Første person domfelt etter sikkerhetsloven i Hongkong

NTB utenriks

24 år gamle Tong Ying-kit, en tidligere servitør, ble funnet skyldig på to punkter av de tre dommerne i den øverste domstolen i Hongkong.

I tillegg til terrorisme ble han dømt for å ha oppildnet til løsrivelse. Han var anklaget for å ha kjørt inn i en gruppe politibetjenter og viftet med et flagg med påskriften «Frigjør Hongkong, vår tids revolusjon» som var et populært slagord for demonstrantene. Det kunne ifølge dommen oppildne andre til å ville løsrive seg fra Kina, noe som er ulovlig ifølge den nye sikkerhetsloven.

Risikerer livstid

Hendelsen skjedde 1. juli i fjor, dagen etter at sikkerhetsloven trådte i kraft. Det er foreløpig ikke kjent hva straffen er, men han risikerer livstid i fengsel.

Mer enn 100 personer er blitt arrestert under den nye sikkerhetsloven. Mange har fulgt tett med på Tongs dom ettersom det vil gi en indikator på hvordan lignende saker vil bli håndtert i framtiden.

I 2019 var det omfattende demokratidemonstrasjoner i landet i månedsvis. Kina har insistert på at det var behov for å gjenopprette stabilitet etter demonstrasjonene, men fastslo at loven bare ville rette seg mot et mindretall med ekstremister.

Nektet straffskyld

Tong har nektet straffskyld, og forsvarerne hans mener det er umulig å bevise at Tong oppfordret til løsrivelse kun ved å ha brukt slagordet. Det er heller ikke noen beviser for at han gjennomførte handlingen med overlegg, at han unngikk å krasje inn i politibetjenter, og at det ikke kunne anses som terrorisme ettersom det ikke var noe alvorlig vold eller skade på samfunnet.

Rettssaken mot ham foregikk uten jury, noe som er et brudd med tidligere rettspraksis i Hongkong. Saker som angår nasjonal sikkerhet, kan gå uten jury hvis man anser at statlige hemmeligheter må beskyttes eller at utenlandske krefter er involvert.

