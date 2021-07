Én døde og mange ble skadd i eksplosjon i kjemisk anlegg i Leverkusen

NTB utenriks

Tykk svart røyk steg opp fra et område som ligger om lag 20 kilometer nord for Köln. Folk i området ble bedt om å holde dører og vinduer lukket.

– Vi er svært triste for den tragiske ulykken og tapet av en ansatt, sa direktør Lars Friedrich i næringsparken Chempark. Han sa at letingen etter de savnede pågikk for fullt.

Fem av de 31 personene som er skadd, får intensivbehandling på sykehus, opplyser politiet.

Eksplosjonen skjedde på eiendommen til selskapet Currenta, men ledelsen kan ikke forklare hva som utløste den. Det har foreløpig ikke vært mulig å innlede noen etterforskning.

Leverkusen-ordfører Uwe Richrath betegner dagen som tragisk for byen, som er tett knyttet til kjemisk industri. Han forteller at han selv kunne føle trykket fra eksplosjonen.

