Tunisias president stenger parlamentet i en måned

NTB utenriks

Lyden av bilhorn hørtes i gatene da avgjørelsen ble kunngjort like etter et krisemøte i presidentpalasset søndag kveld.

– Grunnloven tillater ikke at parlamentet kan oppløses, men den åpner for at arbeidet kan suspenderes, sa presidenten med henvisning til paragraf 80 som sier at slike tiltak kan brukes i tilfeller ved «overhengende fare».

President Saied sa videre at han vil ta over rollen som utøvende makt «med hjelp» fra en regjering ledet av en statsminister han selv vil utpeke.

Suspenderingen gjelder i 30 dager, opplyser presidentens kontor på Twitter.

Kuppanklager

Saied sa også at parlamentarisk immunitet også vil bli opphevet for varamedlemmer.

Grunnloven fra 2014 slår fast at makten i landet skal deles mellom presidenten, statsministeren og nasjonalforsamlingen. Tunisias regjeringsparti omtaler presidentens beslutning som et kuppforsøk.

– Det Kais Saied gjør er et statskupp mot revolusjonen, mot grunnloven og mot medlemmer av Ennahda, og det tunisiske folket vil forsvare revolusjonen, skriver det moderate islamistpartiet Ennahdha i en uttalelse på Facebook.

Siden revolusjonen i 2011 som kastet diktator Zine al-Abidine Ben Ali, har Tunisia vært preget av politisk uro og manglende evne til å danne stabile og effektive regjeringer.

Voldelige demonstrasjoner

Tidligere søndag ble det demonstrert i flere byer mot den økonomiske krisen, voksende arbeidsløshet, korrupsjon og regjeringens håndtering av koronakrisen i det nordafrikanske landet.

Tunisia har blitt overveldet av koronakrisen, som har kostet mer enn 18.000 av landets 12 millioner innbyggere livet.

I hovedstaden Tunis samlet flere hundre seg foran parlamentet i protest mot partiet Ennahda og statsminister Mechichi og krevde at parlamentet ble oppløst.

Flere demonstranter ble pågrepet, og en journalist ble skadd da folk kastet stein og politiet svarte med tåregass, melder en journalist fra nyhetsbyrået AFP.

Det var også protester i byene Gafsa, Kairouan, Monastir, Sousse og Tozeur.

(©NTB)