Frankrike har vedtatt omstridt koronalov

NTB utenriks

Tiltakene i loven som ble vedtatt natt til mandag, har ført til storstilte demonstrasjoner og politisk uro i Frankrike.

President Emmanuel Macron og hans regjering sier det er nødvendig på grunn av smitteøkningen for å beskytte sårbare grupper og landets sykehus og for å unngå nye nedstenginger.

Loven krever at alle som jobber i helsesektoren vaksineres innen 15. september ellers risikerer de å bli suspendert. Det innføres også krav om koronapass for å gå på restaurant, reise med tog og fly og på offentlige steder. Kravet gjelder alle voksne, men vil fra 30. september gjelde for alle over 12 år.

(©NTB)