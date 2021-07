Folket jubler over at Tunisias president sparker statsministeren

NTB utenriks

Bakteppet for presidentens inngripen er landsomfattende uro og demonstrasjoner i landet mot økonomisk uføre og krisen som er utløst av koronaen.

President Kais Saied har suspendert landets nasjonalforsamling i 30 dager. Beslutningen ble kjent søndag kveld og hilst velkommen av gledesrop, biltuting og vaiende tunisiske flagg. Tusener trosset koronaforbudet og den kvelende heten for å gi presidenten sin støtte.

– Grunnloven tillater ikke at parlamentet kan oppløses, men den åpner for at arbeidet kan suspenderes, sa presidenten med henvisning til paragraf 80 som sier at slike tiltak kan brukes i tilfeller ved «overhengende fare».

Tar over

President Saied sa videre at han vil ta over rollen som utøvende makt med hjelp fra en regjering ledet av en statsminister han selv vil utpeke. Parlamentets president Rachid Ghannouchi prøvde mandag å ta seg inn i bygningen, men ble stanset av soldatene.

Ghannouchi er leder av den moderate islamistbevegelsen Ennahdha og kalte stengningen for et kupp mot grunnloven som stammer fra den arabiske våren. Han lovet av parlamentet ville fortsette sitt arbeid på et annet sted.

Etter presidentens kunngjøring ble enheter fra hæren utplassert ved strategiske steder i hovedstaden Tunis.

Kuppanklager

Saied sa også at parlamentarisk immunitet vil bli opphevet.

Grunnloven fra 2014 slår fast at makten i landet skal deles mellom presidenten, statsministeren og nasjonalforsamlingen. Tunisias regjeringsparti omtaler presidentens beslutning som et kuppforsøk.

Siden revolusjonen i 2011 som kastet diktator Zine al-Abidine Ben Ali, har Tunisia vært preget av politisk uro og manglende evne til å danne stabile og effektive regjeringer.

Voldelige demonstrasjoner

Tidligere søndag ble det demonstrert i flere byer mot den økonomiske krisen, voksende arbeidsløshet, korrupsjon og regjeringens håndtering av koronakrisen i det nordafrikanske landet.

Tunisia har blitt overveldet av koronakrisen, som har kostet mer enn 18.000 av landets 12 millioner innbyggere livet.

I hovedstaden Tunis samlet flere hundre seg foran parlamentet i protest mot partiet Ennahda og statsminister Mechichi og krevde at parlamentet ble oppløst.

Flere demonstranter ble pågrepet, og en journalist ble skadd da folk kastet stein og politiet svarte med tåregass, melder en journalist fra nyhetsbyrået AFP.

Det var også protester i byene Gafsa, Kairouan, Monastir, Sousse og Tozeur.

(©NTB)