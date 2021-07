Danmark trekker tilbake kunngjøring om tredje dose for kryssvaksinerte

NTB utenriks

Det kan fortsatt hende at kryssvaksinerte vil få tilbud om en tredje dose, men en avgjørelse er ikke tatt ennå, skriver DR.

– Den helsemessige vurderingen er ennå ikke ferdig. Det må den være før man vet om man kan gi et tredje stikk, sier en pressetalsperson i helsedepartementet til kringkasteren.

Det var DR som søndag fikk opplyst av helsedepartementet at kryssvaksinerte skulle få et slikt tilbud. Men de får opplyst mandag at det hele skjedde ved en feil.

Folkehelseinstituttet i Norge mener det ikke er grunnlag for å tilby en tredje dose til personer som er vaksinert med ulike vaksinevarianter.

