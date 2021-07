Tyskland vurderer tiltak for uvaksinerte

NTB utenriks

Dersom deltavarianten av viruset sprer seg i Tyskland i ukene og månedene som kommer, kan det bli aktuelt å nekte uvaksinerte adgang til barer og andre steder der mennesker omgås, sier Helge Braun til Bild am Sonntag.

– Dersom vi får en høy infeksjonsrate til tross for testprosedyrene våre, vil uvaksinerte måtte redusere sin kontakt med andre, sier han.

– Det betyr at visse steder som restauranter, kinoer og idrettsanlegg ikke lenger vil være tilgjengelig for uvaksinerte, selv ikke for dem som er testet. Risikoen for alle andre vil være for høy, sier Braun, som selv er lege.

