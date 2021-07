NTB utenriks

Det melder nyhetsbyrået ANI.

Ytterligere fire personer, to i kjøretøyet og to forbipasserende, ble skadd i ulykken i den fjellkledde delstaten Himachal Pradesh.

Ifølge lokale medier var det turister fra hovedstaden New Delhi som omkom. TV-bilder viser hvordan en bro kollapset under skredet og at flere kjøretøy ble truffet.

