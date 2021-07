Fauci hardt ut mot uvaksinerte: – Unødvendig situasjon

NTB utenriks

Smitten i USA har steget kraftig de siste ukene på grunn av spredningen av deltavarianten og fordi mange amerikanere fortsatt er uvaksinerte.

I flere stater er det mange vaksineskeptikere, noe som har gjort situasjonen vanskeligere for amerikanske helsemyndigheter.

– Vi går i feil retning, sier Dr. Anthony Fauci, president Joe Bidens fremste helserådsgiver. Han beskriver seg selv som «veldig frustrert» over smittesituasjonen, som han mener kunne være unngått om flere vaksinerte seg.

Vil ha munnbind-påbud

Anbefalingen om munnbind, også for vaksinerte, er under «aktiv vurdering» i Det hvite hus. Regjeringen vurderer også å tilby en tredje «booster» vaksinedose til personer med reduserte immunforsvar.

Los Angeles County har allerede gjeninnført munnbind-påbudet for alle etter at koronasmitten økte i regionen, regler som ifølge Fauci er kompatible med anbefalingene fra Centers for Disease Control and Prevention (CDC) om at vaksinerte ikke trenger å bruke munnbind offentlig.

Trygler folk å vaksinere seg

Nesten 163 millioner amerikanere, eller omtrent 49 prosent av befolkningen, er vaksinert, ifølge tall far CDC.

– Dette er hovedsakelig et problem blant uvaksinerte, og det er grunnen til at vi er ute og praktisk talt trygler folk om å vaksinere seg, sier Fauci.

Han roste republikanske guvernør Assa Hutchinson fra Arkansas, Ron DeSantis fra Florida og Louisianas representant i kongressen, Steve Scalise, for å oppmuntre sine velgere til å vaksinere seg.

Statene deres har blant de laveste vaksinasjonstallene i landet.

