EU-landenes statsgjeld øker

Hellas og Italia topper lista over land med mest gjeld i forhold til BNP. For Hellas' del tilsvarer gjelden nå 209 prosent av BNP, mens den for Italias del utgjør 160 prosent, viser en oversikt fra Eurostat.

Minst gjeld i forhold til BNP er det Estland som har, med 18 prosent.

Mange EU-land tok opp store lån da koronapandemien rammet i fjor, og den samlede statsgjelden i unionen er nå på samme nivå som den var på begynnelsen av 2000-tallet.

Gjelden har økt mest på Kypros og i Hellas, med henholdsvis 29,5 og 28,6 prosentpoeng i første kvartal i år, sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Spanias statsgjeld har økt med 26,2 prosentpoeng, Italias med 22,1 og Portugals med 18 prosentpoeng, ifølge Eurostat.

Statsgjelden har økt minst i Irland, bare med 1,7 prosentpoeng. Sverige kommer også godt ut med en økning på 4,5 prosentpoeng, og landets statsgjeld utgjør nå drøyt 40 prosent av BNP.

