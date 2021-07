New Zealand setter reiseboble med Australia på pause

NTB utenriks

Ordningen ble innført i april og tillot folk fra Australia og New Zealand å reise karantenefritt. Nå setter deltavarianten av koronaviruset en stopper for det.

– Vi har alltid sagt at vi må oppdatere også når viruset utvikler seg. Dette er ingen lett avgjørelse, men det er den rette avgjørelsen for sikre New Zealands befolkning, sier statsminister Jacinda Ardern. Hun sier deltavarianten «har endret risikoprofilen betydelig».

Grensen stenger ved midnatt fredag og vil være stengt i minst åtte uker. New Zealand beholde reiseboblen med Cookøyene.

