Australia godkjenner Pfizer-vaksine for barn

Helseminister Greg Hunt sier avgjørelsen skal vurderes av en rådgivningsgruppe for vaksiner. Han regner med at den raskt kan gis til barn mellom 12 og 15 som har underliggende sykdommer.

Helseministeren bekrefter fredag at personer under 40 kan begynne å få vaksinen i slutten av september eller begynnelsen av oktober.

Regjeringen får kritikk for treg vaksineinnsats, samtidig som over halvparten av landets befolkning for tiden er omfattet av nedstengingstiltak. Så langt er det satt 10,6 millioner doser i landet. som har rundt 25 millioner innbyggere.

