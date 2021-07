USA forlenger grensestengningstiltak

NTB utenriks

Det har departementet for innenlands sikkerhet kunngjort, etter at Canadas regjering tidligere i uken varslet at den vil slippe fullt vaksinerte amerikanske borgere inn i Canada fra 9. august, og fra resten av verden fra 7. september.

Det er uklart hvordan, eller om, den amerikanske beslutningen vil berøre Canadas beslutning.

USAs beslutning knyttes til at smittespredningen av koronavirus fortsatt blir vurdert som en trussel mot liv og nasjonale interesser, heter det i kunngjøringen fra Washington.

Varehandel over landegrensene berøres ikke av stengningen.

(©NTB)