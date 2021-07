Biden kritiseres for uriktig vaksine-påstand

NTB utenriks

USA opplever igjen økt smittespredning, og president Joe Biden har ved flere anledninger understreket viktigheten av at flest mulig vaksinerer seg. Det gjorde han også da han besøkte Cincinnati onsdag.

– Vi har nå en pandemi blant dem som ikke er vaksinert. Det er så enkelt som det, sa han.

– Dersom du er vaksinert, kommer du ikke til å bli innlagt på sykehus, du kommer ikke til å havne på intensivavdeling og du kommer ikke til å dø, slo Biden skråsikkert fast.

Fullt så enkelt er det ikke, påpeker faktasjekkere og kritikere.

I midten av juli var nærmere 5.500 fullvaksinerte amerikanere innlagt på sykehus, eller alt døde, etter å ha blitt smittet av viruset, viser tall fra helsemyndighetene.

Dette var rett nok relativt få, sett i lys av at 159 millioner amerikanere da var fullvaksinert, men Biden burde likevel ha tatt et forbehold, mener faktasjekkere.

– 99,5 prosent av alle dødsfall forårsaket covid-19 skjer blant dem som ikke er vaksinert, understreker sjefen for Centers for Disease Control and Prevention, Rochelle Walensky.

Vaksine gir med andre ord ingen absolutt garanti verken mot smitte, alvorlig sykdom eller død.

