Statlig milliardhjelp til tyske flomofre

Halvparten av pakken på rundt 400 millioner euro skal finansieres av føderale myndigheter, mens delstatene skal bidra med den andre halvparten.

– Vi vil gjøre det som trengs for at alle skal få hjelp umiddelbart, sier finansminister Olaf Scholz etter et regjeringsmøte onsdag.

Det er samme budskap som statsminister Merkel kom med da hun besøkte den flomrammede byen Bad Münstereifel tirsdag.

– Jeg håper det er et spørsmål om dager, sa Merkel.

Det er også ventet at regjeringen vil bruke flere milliarder på gjenoppbyggingen etter oversvømmelsene. Det endelige beløpet blir ikke klart før myndighetene har bedre oversikt over hvor omfattende ødeleggelsene er.

Minst 171 mennesker har mistet livet i forbindelse med oversvømmelsene i Tyskland. I Belgia er 31 personer bekreftet omkommet.

