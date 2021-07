Gisseldrama over etter ni timer i svensk fengsel

NTB utenriks

Politiet meldte i en oppdatering klokken 21.27 at den andre fengselsbetjenten hadde blitt sluppet fri. Den første ble sluppet fri rundt klokken 19. Ingen av de skal ha fått fysiske skader, sier politiets pressetalsperson Stefan Wickberg til TT.

– Gleden med det her er jo at det har gått bra og at ingen har blitt skadd. Nå får de reise hjem til sine familier, sier han.

Begge de to drapsdømte gjerningspersonene er pågrepet og brakt til politihuset i Eskilstuna, siktet for bortføring.

– Dette blir nå som enhver straffesak som skal presenteres for en aktor, sier Wickberg til TT.

De to fengselsbetjentene skal etter omstendighetene ha det bra, ifølge kriminalomsorgen.

Vikarer

To drapsdømte innsatte kom seg inn på vaktrommet i en av Hällby-fengselets avdelinger ved 12.30-tiden onsdag. De dekket til overvåkingskameraer i høysikkerhetsfengselet, ifølge kriminalomsorgen.

To fengselsbetjenter, en mann og en kvinne, begge vikarer, befant seg da på vaktrommet. Deres pårørende ble informert om hendelsen. SVT erfarer at gisseltakerne skal ha bundet fast de to fengselsbetjentene.

Barberblader

De innsatte skal ha vært bevæpnet med hjemmelagde våpen laget av barberblader festet til tannbørster, ifølge Aftonbladets kilder.

Avisen erfarte også at gisseltakerne skulle være villige til å løslate ett av gislene dersom alle de 20 innsatte på avdelingen får pizza.

En leveranse på 20 kebabpizzaer ankom fengselet i 18-tiden, ifølge Expressen. Politiet vil ikke gå inn på om matleveransen hadde sammenheng med at det ene gisselet ble sluppet.

Stor politiaksjon

Ifølge SVT krevde gisseltakerne et helikopter, men det er ikke kjent om de framsatte andre krav.

Kriminalomsorgens forhandlere, innsatsstyrke og politi var på stedet. Også redningstjenesten og ambulanse sto i beredskap, og ifølge Aftonbladet var den nasjonale innsatsstyrken klar til å rykke inn.

Löfven: – Veldig alvorlig

– Jeg har ikke alle detaljene nå, men vi følger den svært nøye, ikke minst via våre myndigheter, sa Stefan Löfven på en pressekonferanse i ettermiddag.

Han befinner seg onsdag i Norge i anledning tiårsmarkeringen for 22. juli. Pressekonferansen ble holdt i Oslo sammen med statsminister Erna Solberg (H) da han fikk spørsmål fra pressen om gisselsituasjonen.

– Vi skal sørge for å få det løst så raskt som mulig, sa Löfven.

Drapsdømte

Kriminalomsorgens fungerende sikkerhetssjef bekrefter i en epost til Göteborgs-Posten at gisseltakerne er dømt for drap.

Ifølge Expressen er begge dømt til 18 år i fengsel for hvert sitt drap. Den ene, en 30 år gammel mann, ble dømt i 2016 for å sammen med en annen mann ha drept en småbarnsfar med automatvåpen utenfor en skole.

Den andre, en 24 år gammel mann, ble dømt i 2019 for å ha drept mannen han bodde hos etter en fest. Drapet ble begått med kniv.

Gisselaksjon i 2004

Hällby-fengselet er en lukket anstalt og har den øverste sikkerhetsklassifiseringen i det svenske fengselsvesenet. Det er 98 plasser i fengselet som ligger 10 mil vest for Stockholm.

I 2004 ble en ansatt tatt som gissel av to innsatte og truet med et hjemmelaget stikkvåpen. Den situasjonen løste seg da de innsatte ga opp etter seks timer med forhandlinger. Den ansatte ble ikke fysisk skadd.

(©NTB)