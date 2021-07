Fengselsbetjenter tatt som gisler i Sverige

NTB utenriks

To innsatte kom seg inn på vaktrommet i en av fengselets avdelinger ved 12.30-tiden onsdag og har dekket til overvåkingskameraer, opplyser den svenske kriminalomsorgen til nyhetsbyrået TT.

To fengselsbetjenter, en mann og en kvinne, begge vikarer, befant seg da på vaktrommet.

– Nå jobber vi med å få et klarer bilde av situasjonen. De innsatte er dømt for alvorlig kriminalitet, men vi kan foreløpig ikke gå ut med hva de er dømt for. Kriminalomsorgens forhandlere, innsatsstyrke og politi er på stedet. Dette er en svært alvorlig hendelse, sier fungerende sikkerhetssjef Jörgen From Nordin.

Ifølge SVT krever gisseltakerne et helikopter, men det er ikke kjent om de har framsatt andre krav enn dette.

Hällby et en lukket anstalt og har den øverste sikkerhetsklassifiseringen i det svenske fengselsvesenet. Det er 98 plasser i fengselet.

I 2004 ble en kvinnelig anstalt tatt som gissel av to innsatte og truet med et hjemmelaget stikkvåpen. Den situasjonen løste seg da de innsatte ga opp etter seks timer med forhandlinger. Kvinnen ble ikke fysisk skadd.

