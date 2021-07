Én fengselsbetjent sluppet fri i gisseldrama i Sverige

NTB utenriks

To drapsdømte innsatte tok de to fengselsbetjentene som gisler i høysikkerhetsfengselet i 12.30-tiden onsdag.

– Én holdes fortsatt som gissel, og forhandlinger pågår, sier talsperson Torkel Omnell ved den svenske kriminalomsorgen til SVT i 19.30-tiden.

Det skjer etter at 20 pizzaer ble levert til fengselet, noe som angivelig var et krav gisseltakerne stilte for å slippe løs et av gislene.

De to fengselsbetjentene som befant seg på vaktrommet da de innsatte tok seg inn der, skal være en mann og en kvinne, begge vikarer.