Verdens rikeste mann besøkte verdensrommet

NTB utenriks

Bezos og hans følge landet med fallskjerm som planlagt i en støvsky i ørkenen i det vestlige Texas.

– En svært lykkelig gjeng i denne kapselen. Min beste dag noensinne, var den første kommentaren til Bezos (57).

Med seg hadde han et «mannskap» på tre, en 18 gammel unggutt fra Nederland, en 82 år gammel kvinne som er en NASA-pioner fra Texas, og sist, men ikke minst, sin egen bror.

New Shepard, oppkalt etter den første amerikanske astronaut i verdensrommet, satte kursen gjennom atmosfæren på årsdagen for månelandingen til Apollo 11 for 52 år siden.

Oppskytingen fra Van Horn i Texas skulle skje klokka 15 norsk tid, men ble forsinket i drøyt ti minutter.

Høyere enn Branson

Bæreraketten til romselskapet Blue Origin nådde den planlagte høyden på 106 kilometer, 16 kilometer lenger ut i verdensrommet enn det Richard Branson klarte 11. juli. Den 18 meter lange bæreraketten akselererte til en fart på tre ganger lydens hastighet før kapselen ble koblet fra.

Fire av minuttene på den korte romferden ble tilbrakt utenfor Karman-linjen som regnes som grensen mellom atmosfæren og verdensrommet. Passasjerene fløt kontrollert rundt i kapselen i flere minutter før toppunktet på kurven ble nådd og nedturen begynte for bæreraketten.

Romkapselen er fullt automatisert, og det var ikke behov for trente piloter verken på turen opp eller ned. Bransons Virgin Galactic-fly trengte to piloter for å lande.

Bezos' bærerakett landet 3 kilometer fra oppskytingsstedet, mens kapselen landet med fallskjerm noen minutter senere.

Flere turer

Blue Origin har gjennomført 15 vellykkede ubemannede ferder med New Shepard siden 2015. Det er planlagt to bemannede turer til i løpet av året.

Blue Origin har ennå ikke begynt å selge billetter til disse turene. Passasjerene vil bli trukket blant dem som deltok i en veldedighetsauksjon om den fjerde plassen på tirsdagens tur. Auksjonen innbrakte drøyt 250 millioner kroner.

Vinneren av denne plassen måtte trekke seg, og dermed ble det åpning for 18 gamle Oliver Daemen fra Nederland som fikk romferden i gave av sin far.

Lillebror

Bezos' yngre bror Mark var også med på turen, det samme var 82 år gamle Wally Funk. Hun var en av 13 kvinnelige piloter som tidlig på 1960-tallet ble tatt inn i NASAs Mercury-program. Men ingen av kvinnene kom seg opp i rommet.

Bezos grunnla Blue Origin i 2000 med mål om å en dag bygge kolonier i verdensrommet med kunstig tyngdekraft, der millioner av mennesker kan bo og jobbe.

