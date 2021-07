NTB utenriks

I det oppdaterte reiserådet frarådes også reiser til Indonesia, Zimbabwe, Fiji og De britiske Jomfruøyer. Begrunnelsen for disse reisemålene er den samme.

Reiserådet fra amerikanske myndigheter er en anbefaling og ikke bindende, men de kan berøre pakkereiser og betingelser for reiseforsikringer.

Det oppdaterte reiserådet for Storbritannia ble kunngjort etter at britiske myndigheter opphevet koronarestriksjonene for England, samtidig som smittetrykket er stigende.

