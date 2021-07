Nobelstiftelsen trekker investeringer ut av oljesektoren

NTB utenriks

Det er Nobelstiftelsen som organiserer og finansierer nobelprisene som blir delt ut en gang i året.

– I år har vi solgt aksjene vi hadde i oljenæringen, opplyser sjefen for Nobelstiftelsen, Vidar Helgesen.

Den tidligere norske miljøvernministeren opplyste at stiftelsen har solgt unna aksjer verdt 350 millioner svenske kroner. Pengene ble forvaltet av et fond som ifølge stiftelsen ikke hadde sterke nok restriksjoner for plassering i oljeindustrien.

Helgesen legger til at det er viktig for prisvinnerne å vite hvor pengene kommer fra.

Nobelstiftelsen ble opprettet for å forvalte mye av Alfred Nobels formue. Den kontrollerer i dag investeringer på om lag 4,8 milliarder svenske kroner. Prispengene er på rundt 10 millioner kroner til hver vinner.

– Opinionen har forventninger om at enhver som har penger å plassere, skal gjøre det på en fornuftig måte, sier Helgesen.

