Vaksinekrav innføres ved britiske nattklubber til høsten

NTB utenriks

– Vi planlegger å gjøre fullvaksinering til en betingelse for å komme inn på nattklubber og andre arenaer der store folkemengder samles. Bevis på at du har testet negativt for koronaviruset vil ikke lenger være nok, sa statsminister Boris Johnson mandag.

Dette kravet vil bli innført fra sent i september. Rundt 70 prosent av voksne i Storbritannia er fullvaksinerte, men ifølge Johnson er rundt 35 prosent av de mellom 18 og 30 fremdeles uvaksinerte.

Han advarte om at «noen av livets gleder og muligheter sannsynligvis vil bli avhengige av vaksinering».

(©NTB)