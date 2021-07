Seks av ti innlagte koronapasienter i England er uvaksinerte

NTB utenriks

På en pressebrifing i Downing Street mandag fortalte Patrick Vallance at 60 prosent av de innlagte hadde fått to vaksinedoser. Samme kveld rettet Vallance selv dette på Twitter til at 60 prosent av de innlagte er uvaksinerte. Det er ikke kjent hvor stor andel av de øvrige som er fullvaksinert.

Han sa også at det er ventet at over 1.000 personer hver dag kommer til å bli innlagt på sykehus med koronasykdom fremover, skriver Sky News.

England har den siste tiden hatt en smitteøkning både blant uvaksinerte og vaksinerte. Flere regioner i England har ikke hatt så mange koronapasienter på sykehus som de har nå, siden mars.

– Vaksinene er veldig effektive, men ikke 100 prosent effektive, så det er uunngåelig at noen av dem som er vaksinert med to doser, kan både bli smittet og innlagt på sykehus, sier Vallance.

