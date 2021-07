Russland testet hypersonisk kryssermissil

NTB utenriks

Russland har de siste årene snakket høyt om utviklingen av futuristiske våpen som de håper vil gi landet en fordel i et våpenkappløp med Vesten.

Bilder distribuert av det russiske forsvarsdepartementet viser et krigsskip som avfyrer kryssermissilet i Barentshavet. I en uttalelse sier departementet at missilet traff et mål 350 kilometer unna, og at hastigheten var på nesten mach 7, altså sju ganger lydens hastighet.

Putin avdekket utviklingen av det nye Zircon-missilet i februar 2019. Presidenten sa at det er kunne treffe mål til havs på land hele 1.000 kilometer unna og oppnå en hastighet på mach 9.

Forsvarsdepartementet sier de planlegger å utstyre både krigsskip og ubåter med missilet.

(©NTB)