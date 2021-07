President Erdogan til Kypros for å markere årsdag for invasjon

NTB utenriks

Erdogans nærvær blir tolket som en sterk støtte til tostatsløsningen på øya, men også sett som et forsøk på å styrke egne ambisjoner om å dominere politikken i det østlige Middelhavet.

Tyrkia har utplassert flere tusen soldater på den tyrkiske delen av Kypros, og presidenten vil personlig inspirere styrkene under en seremoni. Den skal foregå i den forlatte feriebyen Varosha som ble tømt for greskkyprioter under den tyrkiske invasjonen.

Den selverklærte tyrkiske republikken på den nordlige delen av Kypros er kun anerkjent av Tyrkia.

– Dette er ikke bare et symbolsk besøk, det vil berøre hele Kypros-problematikken, sier Giannis Oiannou ved tankesmia Geopolitical Cyprus.

Spenningen på Kypros er økende etter at den sørlige delen har fått en strøm av migranter. Regjeringen i sør beskylder Tyrkia for å ha en finger med i spillet ved å dirigere gummibåtene dit.

Senest før helgen protesterte den greske regjeringens talsmann Marios Pelekanos kraftig mot det han kalte Tyrkias aggressive oppførsel. Kypriotisk politi hadde da meldt at den tyrkiske kystvakten avfyrte skudd mot en båt som befant seg utenfor kysten nord på øya.

