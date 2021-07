Bennett går tilbake på omstridt Jerusalem-uttalelse

NTB utenriks

Søndag tok hundrevis av jøder seg opp på det de kaller Tempelhøyden, der kong Salomos tempel ifølge Bibelen skal ha blitt bygget nesten 1.000 år før Kristi fødsel.

Store politistyrker voktet dem, og det ble skutt gummikuler mot palestinere som protesterte mot opptoget.

Haram al-Sharif huser i dag de to islamske helligdommene al-Aqsa-moskeen og Klippemoskeen, reist på 600- og 700-tallet. Begge er pilegrimsmål for muslimer, og Jerusalem regnes som islams tredje helligste by etter Mekka og Medina.

Jøder kan i henhold til israelsk lov besøke høyden, men ikke be der. Søndag åpnet imidlertid Israels statsminister Naftali Bennett tilsynelatende også for det siste, med en uttalelse der han sa at han var tilhenger av «religionsfrihet» for jøder på høyden.

Mandag understreket Bennetts kontor at uttalelsen ikke bærer bud om ny politikk, og at det er status quo som gjelder.

(©NTB)