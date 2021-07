Tegneren Kurt Westergaard, kjent for sine Muhammed-karikaturer, er død

NTB utenriks

Det er den danske avisen Berlingske som melder om dødsfallet.

Westergaard sovnet stille inn etter lengre tids sykdom.

Han sto bak den mest kontroversielle karikaturen, som viste profeten Muhammed med en bombe i turbanen.

I etterkant av striden ble Westergaard utsatt for drapstrusler og måtte ha politibeskyttelse. I 2008 ble tre personer pågrepet for å ha planlagt å drepe ham, og i 2010 ble han utsatt for drapsforsøk i sitt hjem i Viby da en 28 år gammel somalier brøt seg inn i boligen med øks og kniv.