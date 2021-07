Statsminister Boris Johnson oppfordrer til forsiktighet når samfunnet gjenåpner

NTB utenriks

Johnson kom med oppfordringen søndag, dagen før den store gjenåpningen av samfunnet. Gjenåpningen skjer til tross for økte smittetall knyttet til deltavarianten av koronaviruset, og antallet nye smittetilfeller er på det høyeste nivået siden januar.

– Vær så snill, vær forsiktige, og gå inn i det neste steget av gjenåpningen med respekt for andre mennesker og risikoen viruset fremdeles utgjør, sa Johnson.

Han bekreftet samtidig at han vil være i isolasjon fram til 26. juli etter at regjeringskollega Sajid Javid har testet positivt for koronaviruset.

